12.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Der chinesische Pleitekonzern Evergrande setzte sich in der Vergangenheit große Ziele. Was viele nicht wussten: Der Konzern mischt auch im Business um die E-Mobilität mit. Wird Evergrande nach Volkswagen, BMW und Daimler der nächste große Tesla-Jäger?