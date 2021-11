23.11.2021 ( vor 1 Tag )



Gerade in Großstädten gibt es schon heute zu wenig Wohnraum, was Kaufpreise und Mieten rasant steigen lässt. Mit 308.000 neuen Wohnungen pro Jahr ließe sich das Problem lösen, sagt eine neue Studie des IW Köln. An manchen Orten sollte aber besser nicht neu gebaut werden.Von FOCUS-Online-Autor Christoph Sackmann Gerade in Großstädten gibt es schon heute zu wenig Wohnraum, was Kaufpreise und Mieten rasant steigen lässt. Mit 308.000 neuen Wohnungen pro Jahr ließe sich das Problem lösen, sagt eine neue Studie des IW Köln. An manchen Orten sollte aber besser nicht neu gebaut werden.Von FOCUS-Online-Autor Christoph Sackmann 👓 Vollständige Meldung