29.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Ein Steuerfreibetrag gibt an, bis zu welcher Höhe Einkünfte steuerfrei bleiben. Doch was ist der Unterschied zwischen dem Freibetrag, dem Pauschbetrag und der Freigrenze? Ein Überblick. Ein Steuerfreibetrag gibt an, bis zu welcher Höhe Einkünfte steuerfrei bleiben. Doch was ist der Unterschied zwischen dem Freibetrag, dem Pauschbetrag und der Freigrenze? Ein Überblick. 👓 Vollständige Meldung