Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, lehnt einen Wechsel von Stürmerstar Erling Haaland noch in diesem Winter...

Das bisherige Gremium ist enttäuscht von der Politik. Neue Mitglieder könnten mit neuem Schwung an die Aufgaben gehen.