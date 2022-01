IWF warnt vor deutlich höherer Inflation

25.01.2022 ( vor 2 Tagen )



Weltweit heuer 3,9 Prozent Teuerung, um 1,6 Prozentpunkte mehr als im Herbst prognostiziert.

*Washington. *Angesichts eines schwächer erwarteten Wachstums in China und den USA hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft etwas nach unten korrigiert. Die globale Wirtschaft soll 2022 um 4,4 Prozent wachsen - um 0,5 Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Prognose im Oktober angenommen, wie der IWF am Dienstag mitteilte. 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter Gnutiez https://t.co/1QHXtwRGPK KURIERat hat eine Headline geändert. Börse aktuell: IWF warnt vor deutlich höherer Inflat… https://t.co/j961pKJiOx vor 2 Tagen Gnutiez https://t.co/1QHXtwRGPK KURIERat hat eine Headline geändert. Börse aktuell: IWF warnt vor deutlich höherer Inflat… https://t.co/os3ApmyhlK vor 2 Tagen Gnutiez https://t.co/1QHXtwRGPK KURIERat hat eine Headline geändert. Börse aktuell: IWF warnt vor deutlich höherer Inflat… https://t.co/ZWaSVsViYj vor 2 Tagen Gnutiez https://t.co/1QHXtwRGPK KURIERat hat eine Headline geändert. Börse aktuell: IWF warnt vor deutlich höherer Inflat… https://t.co/plhRKxI8sa vor 2 Tagen