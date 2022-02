LKZ_online Die ⁦@rkhkliniken⁩ haben durch #corona aktuell mit Personalausfällen zu kämpfen. Alleine im Januar wurden 139 Perso… https://t.co/AmHxZX3HkL vor 2 Minuten Paula C. Georges RT @gundel_i: In Brandenburg verhält sich Corona gänzlich anders: In der Klasse vom Sohn ist ein Kind positiv. Die Kinder essen ohne Maske,… vor 59 Minuten 🌍LokimachtSpass💜 RT @gundel_i: In Brandenburg verhält sich Corona gänzlich anders: In der Klasse vom Sohn ist ein Kind positiv. Die Kinder essen ohne Maske,… vor 2 Stunden Tom Strong🦄 RT @gundel_i: In Brandenburg verhält sich Corona gänzlich anders: In der Klasse vom Sohn ist ein Kind positiv. Die Kinder essen ohne Maske,… vor 4 Stunden TobiT. @Xivios343 @RW27294208 @kaschenke Falsch. Intensivbettenauslastung steig keineswegs. Außerdem wurde letztens ein Be… https://t.co/MDCbyieydE vor 4 Stunden brego @Karl_Lauterbach Ich dachte Herr @Karl_Lauterbach dass sie eine "Erkältung" haben? Warum wird hier jetzt von "Boost… https://t.co/TMV7cwcQgY vor 5 Stunden