Achim Weinberger RT @focusonline: 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr: Gasverbrauch in Deutschland ist deutlich zurückgegangen https://t.co/4vHSP2keh2 vor 33 Minuten raiche 🖤🇺🇦 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr Gasverbrauch in Deutschland deutlich zurückgegangen Verbraucherinnen und Verbr… https://t.co/I1sQsbVF2w vor 46 Minuten CasieFreeman 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr - Ein Monat war besonders heftig: Gasverbrauch in Deutschland deutlich zurückgegangen vor 1 Stunde vural günay 08 Artvin RT @focusonline: 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr: Gasverbrauch in Deutschland ist deutlich zurückgegangen https://t.co/4vHSP2keh2 vor 1 Stunde Zahlenfetischist RT @focusonline: 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr: Gasverbrauch in Deutschland ist deutlich zurückgegangen https://t.co/4vHSP2keh2 vor 1 Stunde FOCUS Online 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr: Gasverbrauch in Deutschland ist deutlich zurückgegangen https://t.co/4vHSP2keh2 vor 2 Stunden