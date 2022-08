Wien Energie braucht 6 Milliarden Euro vom Bund

29.08.2022 ( vor 5 Stunden )





Wien verfügt nach eigener Angabe nicht mehr über ausreichend finanzielle Mittel für den Abschluss von Geschäften an der Energiebörse, bestätigte das Finanzministerium in einer Stellungnahme. Das Unternehmen könne aber zur Besicherung von künftigen Lieferverträgen die notwendige Summe von 1,75 Milliarden mit Hilfe der Stadt Wien offenbar noch aufbringen. Wie das Finanzministerium in einer Aussendung bekanntgab, wird der akute Finanzierungsbedarf bei der Wien Energie mit 6 Milliarden Euro beziffert.