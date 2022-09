08.09.2022 ( vor 4 Tagen )

Die Inflation in Deutschland liegt aktuell bei rund 7,5 Prozent. Das und die Teuerungen in vielen Bereichen veranlassen viele Menschen dazu, Geld zu sparen. Eine aktuelle Studie zeigt nun: In Deutschland ist es insbesondere die Generation Z, die auf Sparkurs geht.Von FOCUS-online-Redakteur Thomas Sabin