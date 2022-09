14.09.2022 ( vor 8 Stunden )



Der Energiekonzern E.On kündigt in Deutschland erste Bestandsverträge. Verbraucher könnten entweder in einen höheren Tarif oder in die Grundversorgung wechseln. Die „dramatisch" gestiegenen Gaspreise werden nun auch von den Branchenriesen durchgereicht.