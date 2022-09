23.09.2022 ( vor 21 Minuten )



Am 29. September geht Porsche an die Börse. Im Vorfeld wird jetzt das Kontrollgremium umgebaut. Der Österreicher Hans Dieter Pötsch verlässt das Präsidium, ebenso Hans Michel Piech.

