Heftige Winde in Frankreich blasen ein Flugzeug in den See. Der Flughafen in Montpellier wurde gesperrt. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz.



Ähnliche Nachrichten Flughafen Montpellier dicht: Flugzeug schießt über Landebahn und schlittert in See Bei starkem Sturm versucht ein Flugzeug in der französischen Mittelmeerregion Okzitanien zu landen. Die Boeing schießt jedoch über die Landebahn hinaus und...

n-tv.de vor 3 Stunden - Welt





Twitter Cinderella01-M.S. RT @focusonline: Flughafen geschlossen: Wind bläst Boeing 737 von der Landebahn in See https://t.co/YWPnlQJvoS vor 2 Stunden FOCUS online Flughafen geschlossen: Wind bläst Boeing 737 von der Landebahn in See https://t.co/YWPnlQJvoS vor 3 Stunden Finanzen-News Flughafen Montpellier geschlossen - Wind bläst Boeing 737 von der Landebahn in See Heftige Winde in Frankreich bla… https://t.co/MzasUzsMzE vor 4 Stunden