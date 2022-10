12.10.2022 ( vor 6 Tagen )





*Wien.* Nach einem starken Sommer ist die Reiselust der Österreicher auch für die Herbstferien ungebremst. Viele zieht es in die Sonne, teurere Flugtickets hin oder her. Die beliebtesten Sonnen-Ziele für den Zeitraum vom 22. Oktober bis 2. November sind laut dem Reiseveranstalter TUI Ägypten mit dem Tauch-Hotspot Hurghada, gefolgt von den Kanarischen Inseln Gran Canaria und Teneriffa. Auf Platz 3 hat es im Herbst-Länderranking Zypern geschafft. Rang 4 und 5 gehen an Griechenland und die Türkei. Die Nachfrage nach einer Woche am Meer Ende Oktober ist groß.