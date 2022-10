27.10.2022 ( vor 8 Stunden )



Es wird erwartet, dass der EZB-Rat auf seiner heutigen Sitzung eine erneute Erhöhung des Leitszinses verkündet. Dieser war bereits im Juni erstmals nach elf Jahren angehoben worden. Die Währungshüter wollen so die Inflation in der Euro-Zone bekämpfen.