Nach seiner Twitter-Übernahme will Elon Musk seine Mitarbeiter nun auf die Probe stellen. Insidern zufolge hat er letzte Woche eine E-Mail verschickt, in der er von den Mitarbeitern vollen Einsatz für die neue Strategie verlangte. Wer diesen nicht bringen will, wird gekündigt. Neo-Twitter-Chef Elon Musk fordert in einer Mail "Hardcore- Einsatz " von seinen Mitarbeitern und testet diese mit einem fiesen Trick.