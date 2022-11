21.11.2022 ( vor 4 Stunden )



Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gestartet.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 87,10 US-Dollar (84,03 Euro). Das waren 52 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 52 Cent auf 79,56 Dollar. 👓 Vollständige Meldung