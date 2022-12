Musk lässt über seinen Rücktritt als Twitter-Chef abstimmen

19.12.2022 ( vor 4 Stunden )



Der Twitter-Neueigentümer und

Er werde sich dem Abstimmungsergebnis beugen, schrieb Musk zu der Umfrage auf Twitter. Die Abstimmung soll am Montag um 13.20 Uhr MEZ enden. Der Milliardär machte keine Angaben dazu, wann er zurücktreten würde, falls die Umfrageergebnisse dies nahelegen. Der Twitter-Neueigentümer und Tesla -Chef Elon Musk hat am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst eine Umfrage aufgesetzt, ob er als CEO der Social-Media- Plattform zurücktreten sollte.