Musk: "Soll ich als Twitter-Chef zurücktreten?" Nach der Bekanntgabe neuer Richtlinien bei Twitter reißt die Kritik an dessen Boss Elon Musk nicht ab. Nun lässt der Tech-Multimilliardär die Nutzer über...

Deutsche Welle vor 11 Stunden - Top





Elon Musk lässt auf Twitter über seinen Rücktritt als CEO abstimmen »Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?« So lautet die Frage, die Elon Musk derzeit in dem Kurznachrichtendienst stellt. An das Ergebnis der Umfrage will...

Spiegel vor 12 Stunden - Netzwelt