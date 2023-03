EZB erhöht Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent

Der Leitzins im Euroraum steigt auf 3,5 Prozent. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine weitere Anhebung um 0,50 Prozentpunkte,...

Der Rat der Europäischen Zentralbank hat die weitere Anhebung um 0,5 Prozentpunkte am Donnerstag beschlossen.

Der Rat der Europäischen Zentralbank hat die weitere Anhebung um 0,5 Prozentpunkte am Donnerstag beschlossen.

Auf 3,5 Prozent - EZB erhöht Leitzinsen deutlich Der Leitzins im Euroraum steigt auf 3,5 Prozent. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine weitere Anhebung um 0,50 Prozentpunkte,...

Focus Online vor 11 Stunden - Finanzen