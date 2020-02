20.02.2020 ( vor 2 Stunden )



Die Herrmann Gewürze GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels „Curry grün" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.01.2023. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in dem aufgeführten Artikel Salmonellen festgestellt.