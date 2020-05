22.05.2020 ( vor 5 Stunden )



Die Hauptallergiezeit ist zwar vorüber, aber auch im Herbst können bestimmte Pollen und Sporen noch allergische Reaktionen auslösen. Hier erfahren Sie, vor welchen Pflanzen Sie sich in Acht nehmen sollten und wie Sie sich am besten vor Allergien schützen.