14.07.2020 ( vor 8 Stunden )



Die Coronavirus-Infektion von mehreren Seeleuten nach 35 Tagen auf hoher See gibt den argentinischen Behörden Rätsel auf. Wie das Gesundheitsministerium der Provinz Feuerland am Montag (Ortszeit) mitteilte, wurden 57 der 61 Besatzungsmitglieder des Fischkutters "Echizen Maru" positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Die Coronavirus-Infektion von mehreren Seeleuten nach 35 Tagen auf hoher See gibt den argentinischen Behörden Rätsel auf. Wie das Gesundheitsministerium der Provinz Feuerland am Montag (Ortszeit) mitteilte, wurden 57 der 61 Besatzungsmitglieder des Fischkutters "Echizen Maru" positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. 👓 Vollständige Meldung