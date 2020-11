20.11.2020 ( vor 1 Woche )



Was aktuell in den Laboren der Was aktuell in den Laboren der Impfstoff -Hersteller Biontech, Moderna und anderen Pharma-Konzernen erforscht und entwickelt wird, kann in Zukunft nicht nur im Kampf gegen Corona zum Einsatz kommen. Die Forschung wird auch andere Bereiche der Medizin revolutionieren – etwa die Krebstherapie.Von FOCUS-Online-Redakteurin Anika Jonas 👓 Vollständige Meldung