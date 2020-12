28.12.2020 ( vor 2 Tagen )



Eine Party hat in der Nacht zum Sonntag für einen Polizeieinsatz in Cottbus gesorgt. Veranstalterin war offenbar eine AfD-Politikerin. Als die Polizei die verbotene Fete sprengt, rastet ein Gast komplett aus, wirft einen Beamten zu Boden und würgt ihn. 👓 Vollständige Meldung