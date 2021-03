25.02.2021 ( vor 4 Tagen )



Die WHO meldet auf globaler Ebene stark fallende Die WHO meldet auf globaler Ebene stark fallende Infektionszahlen . Trotz der grassierenden Mutationen verliert das Coronavirus demnach überraschend schnell an Kraft. Forscher erkennen ein Muster vergangener Pandemien und machen mit einer verblüffend guten Prognose neue Hoffnung.Von FOCUS-Online-Experte Wolfram Weimer 👓 Vollständige Meldung