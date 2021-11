02.11.2021 ( vor 1 Woche )



Weil das Krankenhauspersonal sich nicht um seine covid-kranke Großmutter kümmert, verkleidet sich ein Mann aus Russland als Arzt und gelangt illegalerweise in ein Krankenhaus. Drei Tage umsorgt er in einem Ganzkörperanzug die Frau. In einem Interview erzählt er, dass er nicht der Einzige sei. Weil das Krankenhauspersonal sich nicht um seine covid-kranke Großmutter kümmert, verkleidet sich ein Mann aus Russland als Arzt und gelangt illegalerweise in ein Krankenhaus. Drei Tage umsorgt er in einem Ganzkörperanzug die Frau. In einem Interview erzählt er, dass er nicht der Einzige sei. 👓 Vollständige Meldung