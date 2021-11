Georg Jansen Mehr Infektionen als zu Weihnachten - Zahlen auf Rekordhoch: Was hinter der Explosion steckt – und was wir tun könn… https://t.co/Jq3Xm2qJch vor 13 Stunden Sabsemo RT @DrScheuch: Die Infektionszahlen steigen! Wir müssen Innenräume sicherer machen! Das können wir alle mit Hilfe des #Lufthygienecheck !… vor 1 Tag Walter Van Doninck RT @DrScheuch: Die Infektionszahlen steigen! Wir müssen Innenräume sicherer machen! Das können wir alle mit Hilfe des #Lufthygienecheck !… vor 1 Tag Walden Julia RT @focusonline: +++ Zahlen auf Rekordhoch: Was hinter der Corona-Explosion steckt – und was wir jetzt tun können +++ https://t.co/ZttfYdz7… vor 1 Tag Nora Mahmoud RT @DrScheuch: Die Infektionszahlen steigen! Wir müssen Innenräume sicherer machen! Das können wir alle mit Hilfe des #Lufthygienecheck !… vor 1 Tag Zorro RT @DrScheuch: Die Infektionszahlen steigen! Wir müssen Innenräume sicherer machen! Das können wir alle mit Hilfe des #Lufthygienecheck !… vor 1 Tag