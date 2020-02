16.02.2020 ( vor 10 Stunden )



In "Queen of Katwe" spielte sie 2016 an der Seite von Lupita Nyong'o. Jetzt ist Nikita Pearl Waligwa im Alter von nur 15 Jahren gestorben.