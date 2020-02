17.02.2020 ( vor 6 Stunden )



Nach seinem Tod hat der frühere "DSDS"-Gewinner Alphonso Williams seine letzte Ruhe auf einem Friedhof in Oldenburg gefunden. Sein Grab wurde zuletzt jedoch häufiger beschädigt. Nun wendet sich seine Familie an die Fans.