Arnold Melm Top story: @kulturzeit: 'Nach der Entschuldigung von Plácido Domingo an Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorgewo… https://t.co/BbnrFwmMwn vor 13 Stunden MarthaLeah Nangalama via @PerilofAfrica Auftritte des Opernstars auf dem Prüfstand: Zahlreiche Frauen werfen dem Star Übergriffe vor - z… https://t.co/MoUoqXfYQR vor 17 Stunden 3sat Kulturzeit Nach der Entschuldigung von Plácido Domingo an Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, hat Spaniens… https://t.co/0958TFGcWc vor 19 Stunden