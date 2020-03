Das Linke Nachrichtenportal - Freie Welt ➦ Berlinale-Sieger "There is No Evil": Fanal gegen die Todesstrafe » Der Goldene Bär geht an den iranischen Film "… https://t.co/M8v948U7OU vor 1 Stunde [email protected]önsteiner Berlinale 2020: Das sind die Sieger - Goldener Bär für iranischen Film "There is No Evil" https://t.co/B2x2qDb2YR E… https://t.co/GWKU2XKGZ6 vor 5 Stunden