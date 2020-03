02.03.2020 ( vor 4 Stunden )



In der jüngsten Folge von "Kitchen Impossible" kam es am Sonntag zu einem Novum in der Geschichte der In der jüngsten Folge von "Kitchen Impossible" kam es am Sonntag zu einem Novum in der Geschichte der Sendung : Tim Mälzer musste erstmals eine Aufgabe abbrechen. Doch nicht nur das Ego des TV-Großmauls trug Schaden davon. 👓 Vollständige Meldung