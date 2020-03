Quelle: Sohomen - vor 21 Stunden



James Bond: 'No Time to Die' – Kinostart wird wegen dem Coronavirus verschoben 00:59 Achtung 007-Fans, leider müsst ihr euch noch ein halbes Jahr gedulden bis der neue James Bond Film 'No Time to Die' in die Kinos kommt. Nicht einmal Daniel Craig als James Bond kann Kinogänger überzeugen trotz des kursierenden Coronavirus in die Kinos zu gehen.