Brad Pitt mit Seitenhieb gegen Trump

Seinen Triumph bei den Oscars als bester Nebendarsteller nutzte Brad Pitt auch für politische Statements.

Endlich hat er ihn. Brad Pitt gewann am Sonntagabend in Los Angeles den Oscar als bester Nebendarsteller in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood". Während die Verleihung an sich eher unpolitisch blieb - was auch an der fehlenden Moderation liegen dürfte -, konnte sich Pitt in seiner Dankesrede einen kleinen Seitenhieb gegen die US-Politik und vor allem gegen Donald Trumps Republikaner nicht verkneifen. Er attackierte den Senat dafür, während Trumps Impeachment-Verfahrens keine Zeugen zugelassen zu haben. "Sie haben mir gesagt, ich habe hier oben 45 Sekunden", begann er seine Rede auf der Bühne. "Das sind 45 Sekunden mehr, als der Senat John Bolton gegeben hat", so Pitt.