"Goldene Himbeere": "Cats" mit Hollywood-Schmähpreisen "Razzies" überhäuft

17.03.2020 ( vor 16 Stunden )



Schlechtester Film, schlechteste Regie, schlechteste Nebendarsteller: In gleich sechs Kategorien hat "Cats" in diesem Jahr die "Goldene Himbeere" gewonnen. Auch John Travolta und Hilary Duff wurden bedacht.