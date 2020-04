29.03.2020 ( vor 6 Tagen )



Mit Florian Silbereisen ist neben dem „Pop Goodfather“ (RTL) Dieter Bohlen ein zweites Alphatier in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ eingezogen. Das hat die Show verändert, die in der 17. Staffel läuft, verändert - aber nicht nur das.Von Focus Magazin-Redakteur Axel Wolfsgruber Mit Florian Silbereisen ist neben dem „Pop Goodfather“ (RTL) Dieter Bohlen ein zweites Alphatier in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ eingezogen. Das hat die Show verändert, die in der 17. Staffel läuft, verändert - aber nicht nur das.Von Focus Magazin-Redakteur Axel Wolfsgruber 👓 Vollständige Meldung