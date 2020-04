Corona-Krise in der Bundesliga: FC Schalke 04 schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit Trotz des Gehaltsverzichts des Profikaders wird ein Teil der Belegschaft des FC Schalke 04 in Kurzarbeit gehen müssen. Der Gelsenkirchener Klub will damit die...

t-online.de vor 3 Tagen - Sport Auch berichtet bei • DiePresse.com