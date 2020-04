02.04.2020 ( vor 8 Stunden )



Bereits in Bereits in Folge 2 war für Eva Benetatou Schluss in der neuen Sat.1-Reality-Trash-Show „ Promis unter Palmen “. Vor ihrem Auszug wurde sie Zeugin eines handfesten Eklats: Entertainerin Désirée Nick verlor die Fassung und ging verbal und auch mit einem Schubser auf ihre Kontrahentin Claudia Obert los. Über diese Szenen und den aus ihrer Sicht falschesten Kandidaten in der Show sprach FOCUS Online mit der einstigen „Bachelor“-Teilnehmerin. 👓 Vollständige Meldung