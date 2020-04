Art Noir Mit 92 Jahren: Schauspielerin und Autorin Barbara Rütting gestorben https://t.co/FPryOnGvvA via @TOnline_News vor 7 Minuten FAZ Gesellschaft Älteren ist sie als Filmstar bekannt, Jüngeren eher als Wegbereiterin der vegetarischen Ernährung in Deutschland. B… https://t.co/nNcLj20G0d vor 9 Minuten Frankfurter Allgemeine gesamt Älteren ist sie als Filmstar bekannt, Jüngeren eher als Wegbereiterin der vegetarischen Ernährung in Deutschland. B… https://t.co/MYEqvltBJG vor 9 Minuten Barbara „Geyerwally“ machte sie berühmt - Politikerin und Aktivistin Barbara Rütting ist tot https://t.co/3YzLRFomjn vor 10 Minuten M a r i e 💬™ Eine tolle Frau! R.I.P. 🌾🌹 https://t.co/5SWjnI9bjz vor 11 Minuten V-Partei NRW Unermüdlich setzte sie sich für Benachteiligte ein, war Vorbild und Motivator für die Tierrechtszene. Nun ist Barba… https://t.co/f3iEHc9JNJ vor 15 Minuten