Unerwarteter Familienzuwachs sorgt in "Meine Mutter will ein Enkelkind" (Das Erste) für Wirbel. In "Titan - Evolve or Die" (RTLzwei) missglückt ein Genetik-Experiment im Weltraum. Sat.1 gratuliert Hugo Egon Balder mit einer Show zum 70. Geburtstag. Unerwarteter Familienzuwachs sorgt in "Meine Mutter will ein Enkelkind" (Das Erste) für Wirbel. In "Titan - Evolve or Die" (RTLzwei) missglückt ein Genetik-Experiment im Weltraum. Sat.1 gratuliert Hugo Egon Balder mit einer Show zum 70. Geburtstag. 👓 Vollständige Meldung