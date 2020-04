16.04.2020 ( vor 6 Stunden )



In den USA wächst der Unmut gegen die Corona-Maßnahmen: Vor dem Capitol Building in Michigan lösten Demonstranten deshalb einen Verkehrsstau aus. Medienberichten zufolge waren einige der Demonstranten sogar bewaffnet.