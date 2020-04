Deutschland Germany Hannelore Elsner in "Lang lebe die Königin": Furioses Finale https://t.co/jSqWsyJiif https://t.co/Wrfj6F5EUE vor 1 Stunde SPIEGEL Ticker Hannelore Elsner in "Lang lebe die Königin": Furioses Finale https://t.co/OVDAUaHt9r https://t.co/xJxJlzLnbb vor 1 Stunde RND RT @HannahScheiwe: Heute ist der erste Todestag von #HanneloreElsner: Ich habe für @RND_de mit Regisseur Richard Huber über die letzten Dre… vor 2 Tagen Hannah Scheiwe Heute ist der erste Todestag von #HanneloreElsner: Ich habe für @RND_de mit Regisseur Richard Huber über die letzte… https://t.co/ZfvLqnk8R0 vor 2 Tagen Bluewin Vor einem Jahr starb Hannelore Elsner an Krebs. Jetzt kommt ihr Vermächtnis ins Fernsehen. In «Lang lebe die Königi… https://t.co/OumhhqJPIV vor 2 Tagen Andreas Gerlach RT @DasErste: Heute jährt sich der Todestag von Hannelore Elsner zum ersten Mal. In Erinnerung an die großartige Schauspielerin haben wir a… vor 2 Tagen