Der Schauspieler Otto Mellies, langjähriges Ensemblemitglied im Deutschen Theater in Der Schauspieler Otto Mellies, langjähriges Ensemblemitglied im Deutschen Theater in Berlin , ist tot. Mellies starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren, wie die Künstleragentur Merten und Tatsch unter Berufung auf seine Familie am Montag mitteilte. 👓 Vollständige Meldung