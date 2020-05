01.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Polizisten und Demonstranten mit Mund-Nasen-Schutz - das gibt es erstmals an einem 1. Mai in Berlin. Das Coronavirus hat alles verändert. Nur 20 Leute dürfen sich an einem Ort versammeln - mit Abstand. Linke Gruppen haben trotzdem Aktionen angekündigt.