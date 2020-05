24.05.2020 ( vor 5 Stunden )



Eigentlich ist "5 gegen Jauch" ja eine Quizshow. Diesmal waren die Rateleistungen allerdings lange derart unterirdisch, dass man sich sorgte: "Wenn das so weiter geht, wird das der niedrigste Betrag, der jemals erspielt wurde." Es ging nicht ganz so mies weiter - aber verbal hoch her! Eigentlich ist "5 gegen Jauch" ja eine Quizshow. Diesmal waren die Rateleistungen allerdings lange derart unterirdisch, dass man sich sorgte: "Wenn das so weiter geht, wird das der niedrigste Betrag, der jemals erspielt wurde." Es ging nicht ganz so mies weiter - aber verbal hoch her! 👓 Vollständige Meldung