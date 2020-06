30.05.2020 ( vor 6 Tagen )



In ihrem Podcast "Die Pochers hier" geben Amira und Oliver Pocher immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. In der aktuellen Episode spricht die 27-Jährige über ein trauriges Erlebnis in ihrer Kindheit. In ihrem Podcast "Die Pochers hier" geben Amira und Oliver Pocher immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. In der aktuellen Episode spricht die 27-Jährige über ein trauriges Erlebnis in ihrer Kindheit. 👓 Vollständige Meldung