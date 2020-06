Mit seiner Verhüllung des Reichstags wurde er 1995 berühmt: Aktionskünstler Christo ist nun im Alter von 84 Jahren in New York gestorben.

In Deutschland wurde er vor allem durch die Verhüllung des Reichstages im Jahr 1995 bekannt. Nun starb der Künstler Christo in New York im Alter von 84 Jahren.

In New York : Verhüllungskünstler Christo mit 84 gestorben Der Künstler Christo, der vor 25 Jahren auch das Reichstagsgebäude in Berlin verhüllte, ist tot. Er starb in New York im Alter von 84 Jahren, wie auf seiner...

stern.de vor 1 Tag - Wissen