30.06.2020 ( vor 1 Woche )



Moses Pelham ist eine Größe in der deutschen Hip-Hop-Szene. Im Interview spricht er über Xavier Naidoo, dem er einst zum Erfolg verhalf und der gerade wegen seiner Verschwörungstheorien im Gespräch ist. Pelham ist "sprachlos in diesem Zusammenhang." 👓 Vollständige Meldung