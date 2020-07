Quelle: TELESCHAU - vor 1 Woche



Kino-Trailer: "Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me" 01:28 Regisseur Mike Figgis ("Leaving Las Vegas") ist mit "Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me" ein kurzes, aber wunderbar intimes Porträt des Rolling-Stone-Gitarristen gelungen.