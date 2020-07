16.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Im Jagdhaus von Prinz Ernst August von Hannover im oberösterreichischen Grünau soll es am Mittwochabend einen Polizeieinsatz gegeben haben. Der „Welfenprinz" selbst berichtet, er sei von zwei Polizisten geschlagen worden. Die Polizei zeichnet ein anderes Bild. Nach dem Einsatz sei Ernst August kurzzeitig in eine Psychiatrie eingeliefert worden.